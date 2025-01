Rosjanie grają na eskalację, a prorosyjskie Naddniestrze, pogrążone w energetycznym kryzysie, odrzuca pomoc z Zachodu, mając nadzieję, że "Moskwa znajdzie rozwiązanie" - uważa premier Mołdawii Dorin Recean. Snuje on też teorię, że impas doprowadzić może do rewolucji i końca "niepodległości" nieuznawanej republiki. Do gry wkracza także Unia Europejska, która apeluje do samozwańczych władz w Tyraspolu, by przyjęły oferowane wsparcie.