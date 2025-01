Rzecznik Białego Domu wyraził przy tym zadowolenie z kroku, jaki zrobił Kijów. - To oczywiście całkowicie pozbawi Rosję około 6,5 miliarda dolarów rocznych przychodów ze sprzedaży gazu do Europy. To jedna z największych i najdroższych strat dla Moskwy - podkreślił.

