Fico wrócił do kraju i pokazał nagranie. Złożył deklarację "bez odwołania"

Słowacja. Robert Fico już w kraju. Premier oskarża opozycje i media

Tłumacząc decyzję dotyczącą rezygnacji z informowania o prywatnych podróżach Robert Fico uznał, że "wrogowie" domagają się wszelkich danych na ten temat, a "opozycja i media" przekazują te informacje aktywistom, którzy zakłócają program wyjazdów lub mogą go zaatakować , czym nawiązał do zamachu na jego życie , jaki miał miejsce w maju 2024 roku.

Słowacki rząd omówi politykę zagraniczną. Premier zwrócił uwagę na cztery państwa

Robert Fico zapowiedział również, że zorganizuje spotkanie najważniejszych osób w państwie, by omówić kierunki polityki zagranicznej Słowacji.

- Pojawienie się innych poglądów niż promowane przez Brukselę oraz negowanie podstawowych zasad demokratycznych, zmusza mnie do zaproponowania najwyższym przedstawicielom konstytucyjnym oraz przewodniczącym partii koalicyjnych, abyśmy ogłosili wspólne stanowisko w tej sprawie - oświadczył i dodał, że chodzi o zdefiniowanie treści i zasad zewnętrznej polityki jego rządu.

Robert Fico w Moskwie. Premier opowie o rozmowach posłom

Oprócz tego lider partii SMER odniósł się do swojej podróży do Moskwy z 22 grudnia ubiegłego roku, gdzie spotkał się i rozmawiał z Władimirem Putinem. Premier przekazał, że opowie o efektach swojej wizyty słowackim posłom podczas sesji parlamentarnej komisji do spraw europejskich w najbliższy piątek.