Ukraina zabiera głos ws. Węgier. W tle kwestia rosyjskiego gazu

Ukraińskie MSZ o reakcji Węgier i Słowacji. "Wbrew zdrowemu rozsądkowi"

Jak przyznano, obydwa państwa ( Węgry i Słowacja) próbując " wbrew zdrowemu rozsądkowi utrzymać zależność od Rosji ", w rzeczywistości blokują dostęp do europejskiego rynku energii Stanom Zjednoczonym i innym partnerom.

"Jeśli strona węgierska przedkłada wzmocnienie Rosji nad UE i Stany Zjednoczone, powinna to otwarcie przyznać. Ukraina byłaby gotowa wypełnić każde wolne miejsce w UE i NATO, gdyby Węgry zdecydowały się je opuścić na rzecz członkostwa we Wspólnocie Niepodległych Państw (SNG) i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB)" - wskazano, odwołując się do organizacji międzynarodowych sterowanych przez Rosję.