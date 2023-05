FBI pokonało "Węża" z Rosji. "Śmiertelny cios" padł po dekadzie walki

FBI zidentyfikowało i unieszkodliwiło złośliwe oprogramowanie szpiegowskie rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), znane jako Snake (Wąż), które wykradało informacje z systemów komputerowych w kilkunastu krajach - poinformował we wtorek resort sprawiedliwości USA.





Celem operacji wywiadowczych przeprowadzanych za pomocą "Węża" były instytucje związane z NATO, agencje rządowe, firmy technologiczne i inne podmioty, którymi interesowały się rosyjskie władze - ustalili prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwo w sprawie tego oprogramowania.

- Przez 20 lat FSB wykorzystywało oprogramowanie "Wąż" do prowadzenia cybernetycznych operacji szpiegowskich przeciw Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom. Dzisiaj się to skończyło - powiedział zastępca prokuratora generalnego gen. Matthew Olsen, szef wydziału bezpieczeństwa narodowego w ministerstwie sprawiedliwości.

Nie podano informacji o tym, jakie były konkretne cele operacji prowadzonych za pomocą "Węża", ale przedstawiciele amerykańskiej administracji oświadczyli, że FSB udało się zdobyć w krajach NATO poufne dokumenty, a operacje wywiadowcze były "skuteczne". Hakerzy odpowiedzialni za to oprogramowanie działali z biura FSB w Riazaniu - poinformował resort sprawiedliwości.





Dochodzenie w sprawie oprogramowania szpiegowskiego trwało blisko dekadę

Przedstawiciele amerykańskich służb bezpieczeństwa ujawnili, że dochodzenie w sprawie "Węża" prowadzono przez blisko dekadę, a software ten okazał się najbardziej wyrafinowanym oprogramowaniem szpiegowskim, jakim posługiwały się rosyjskie władze. Jednostka FSB zajmująca się "Wężem", znana jako Turla, wielokrotnie modyfikowała oprogramowanie, by uniemożliwić jego wykrycie i zniszczenie.

Resort sprawiedliwości USA wykorzystał do walki z "Wężem" wyspecjalizowane narzędzie, zwane Perseus, które zmusiło program do samozniszczenia. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa USA, którzy rozmawiali z dziennikarzami przed podaniem oficjalnej informacji w sprawie unieszkodliwienia Węża, podkreślili, że mają nadzieję, iż będzie to "śmiertelny cios" dla jednego z najważniejszych rosyjskich programów cyberwywiadowczych.

Turla jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych i wyrafinowanych zespołów hakerskich badanych przez służby bezpieczeństwa USA. W Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii służby bezpieczeństwa również poinformowały o unieszkodliwieniu programu Wąż - przekazał Reuters.