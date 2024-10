Niemcy przywróciły kontrole na granicach. W PE debata

- Chociaż kraje członkowskie mają prawo do wprowadzania tymczasowych kontroli granicznych pod rygorystycznymi warunkami, jest oczywiste, że ryzykują "podkopaniem" korzyści ze swobodnego przemieszczania. Nikt nie chce stać w długich kolejkach przed granicami, w szczególności nie ci, którzy zmierzają do pracy. Wszyscy chcemy powstrzymać przestępców i terrorystów, ale nie chcemy powstrzymywać podróży, handlu i turystyki - powiedziała Johansson.

Kontrole na granicach Niemiec. Polscy europosłowie krytycznie

Bartłomiej Sienkiewicz z PO (w PE należy do centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej - red.) powiedział, że polskie władze dowiedziały się o przywróceniu kontroli na granicach w dniu poprzedzającym ich wprowadzenie z niemieckich mediów.

- Obecny rząd niemiecki nie chce wzmocnienia granic zewnętrznych, a wzmacnia granice wewnętrzne - podkreślił. W jego ocenie jest to przejawem szerszego zjawiska.

- Zasada: co dobre dla Niemiec, jest dobre dla Europy , już dawno przestała mieć zastosowanie. Przestrzegam przed narodowym egoizmem . Żadne państwo nie jest już na tyle silne, by poradzić sobie z wyzwaniami całego kontynentu - zaznaczył Sienkiewicz. W jego ocenie takie założenie jest równie zgubne jak uzależnienie surowcowe od Rosji .

Polscy politycy o kontrolach granicznych. "Polityka Niemiec zagraża przyszłości"

Maciej Wąsik z PiS (grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - red.) powiedział, że to Niemcy sprowadzili migrantów do Europy, przypominając słowa kanclerz Angeli Merkel z 2015 roku, kiedy zapraszała uchodźców syryjskich do Niemiec.