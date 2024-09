Niemcy. Policyjni związkowcy krytykują przepisy

Kontrole graniczne w Niemczech. Szefowa MSW tłumaczy

Tusk: Decyzja Niemiec to zawieszenie Schengen

- To jest de facto zawieszenie Schengen na dużą skalę. Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. Nie mam żadnych wątpliwości, że to wewnętrzna sytuacja polityczna Niemiec powoduje zaostrzenie tych kroków, a nie nasza polityka wobec nielegalnej migracji na naszych granicach. My dzisiaj potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Niemiec i całej Unii Europejskiej - mówił Donald Tusk.