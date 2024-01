Erdogan postawił na swoim. Dobre wieści z USA dla Turcji

Jak wynika z komunikatu agencji Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA), Turcja otrzymała zgodę na zakup do 40 nowych F-16 w wersji C Block 70 i D Block 70, a także modernizację posiadanych przez Ankarę 79 starszych wersji tego samolotu. Szacowany koszt to 23 mld dolarów. Równocześnie resort dyplomacji zezwolił też na sprzedać 40 myśliwców F-35 Grecji po szacowanej cenie 8,5 mld dolarów.