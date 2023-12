Tajne gry wojenne w Szwecji. Przygotowanie przed ważnym wydarzeniem

- Brak formalnego członkostwa jest istotnym ograniczeniem politycznym. Szwecja nie jest objęta gwarancją obronną NATO (art. 5 traktatu), ale mimo tego przygotowania do akcesji są bardzo zaawansowane - podkreślił szef sztabu szwedzkiego wojska gen. Michael Claesson w rozmowie z "Dagens Nyheter".

Szwecja szykuje się do dołączenia do NATO. "Tajne gry wojenne"

- Poza pewnymi szczegółami dzielimy się ze Sztokholmem ze wszystkim, co mamy w zakresie planowania obronnego - potwierdził dowódca NATO na Europę Christopher Cavoli, który odwiedził Szwecję w połowie listopada.

Turcja zadeklarowała w środę na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO, że w ciągu tygodni ratyfikuje przyjęcie Szwecji do NATO; termin ten podał szef MSZ Turcji Hakan Fidan. Węgry zapowiadały wcześniej, że nie będą opóźniać ratyfikacji .

Kiedy Szwecja w NATO? Wniosek czeka na głosowanie Turcji

Szwecja wraz z Finlandią złożyły historyczny wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku na skutek pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę . Sprzeciw wobec wejściu tych krajów zgłosiła Turcja, która twierdziła, że państwa nordyckie wspierają kurdyjskich terrorystów, przyznając im azyl polityczny.

Na szczycie NATO w Barcelonie pod koniec czerwca 2022 roku Szwecja i Finlandia zobowiązały się m.in. do zaostrzenia przepisów antyterrorystycznych oraz działań na rzecz wydaleń do Turcji osób podejrzanych o terroryzm.

Przez wiele miesięcy rząd w Ankarze twierdziły, że Szwecja niewystarczająco wywiązała się z porozumienia, do przełomu doszło na szczycie NATO w Wilnie w lipcu tego roku, na którym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się przesłać szwedzki wniosek do parlamentu. Jednym z warunków była obietnica Szwecji we wspieraniu integracji Turcji z UE. Dopiero pod koniec października dokument formalnie został przekazany, ma być głosowany najpierw przez komisję parlamentarną, a później przez zgromadzenie.