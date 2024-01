Szwecja bliżej NATO. Jest ruch Turcji

Decyzję Ankary skomentował sekretarz generalny NATO . "Wszystkie kraje NATO zgodziły się w Wilnie na zaproszenie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a Szwecja wypełniła swoje zobowiązania" - napisał w oświadczeniu Jens Stoltenberg . Dodał, że "członkostwo Szwecji czyni NATO silniejszym".

Turcja: Szwecja bliżej NATO. Parlament zadecydował

Podziękowania na Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji złożył premier Szwecji Ulf Kristersson. "Dziś jesteśmy o krok bliżej do pełnego członkostwa w NATO. Pozytywne jest to, że parlament Turcji głosował za przyjęciem wniosku Szwecji do NATO" - napisał w mediach społecznościowych.