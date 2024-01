"Wysłałem zaproszenie premierowi Szwecji do odwiedzin na Węgrzech" - poinformował Viktor Orban. Wyjaśnił, że wizyta jest związana z członkostwem Szwecji w NATO. Węgry i Turcja to dwa ostatnie kraje, które nie wyraziły jeszcze zgody na przystąpienie tego skandynawskiego kraju do Sojuszu. We wtorek decyzję ma podjąć parlament turecki.