Komisja Spraw Zagranicznych parlamentu Turcji poparła we wtorek ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Przybliża to Sztokholm do wejścia w struktury Paktu Północnoatlantyckiego, jednak najpierw akceptację musi wyrazić cała izba parlamentu Turcji, a także Węgier.