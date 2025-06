Rosja: Zniszczony most wysadzony w powietrze. "Nie da się go odbudować"

Jednocześnie władze obwodu kurskiego , gdzie także doszło do uszkodzenia jednego ze znajdującym się tam mostów, oznajmiły, że ruch w tym miejscu zostanie przywrócony.

W nocy z soboty na niedzielę w obwodach briańskim i kurskim w Rosji doszło do dwóch eksplozji .

Najpierw w obwodzie briańskim zawalił się wiadukt, na którym znajdowały się samochody. Konstrukcja spadła na biegnące pod przeprawą tory kolejowe. Do katastrofy miało dojść w momencie przejazdu pociągu pasażerskiego, jadącego z Moskwy do miasta Klimow w obwodzie biełgorodzkim. Według rosyjskich służb zginęło co najmniej siedem osób, a około 70 zostało rannych.