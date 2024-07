Do wybuchu doszło w piątek nieopodal miasta Urengoj , w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym leżącym na Syberii . Jak podaje państwowa agencja RIA Nowosti, w jego wyniku zginęła jedna osoba, a siedem kolejnych zostało rannych.

"Poszkodowani zostali zabrani do medycznej placówki, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy. Przedsiębiorstwo (wydobywające tam ropę - red.) powołało specjalną komisję , która ma ustalić przyczyny zdarzenia" - czytamy.

Rosja. Wybuch na Syberii. Trwa śledztwo

Działalność prowadziła tam firma Rospan Internationa l, część Rosnieftu . Według lokalnych władz cztery ranne osoby skierowano na ambulatoryjną obserwację, reszta trafiła do szpitala. Na miejscu eksplozji działa prokuratura. Postępowanie wszczął Komitet Śledczy , a jest ono prowadzone w kierunku naruszeń bezpieczeństwa pracy.

To niejedyny wybuch, do którego doszło na kontrolowanym przez Kreml terytorium. Ukraińskie media donoszą o eksplozjach na okupowanym Krymie, a dokładniej w Symferopolu, Eupatorii i Nowofedoriwce. Zdarzyło się to około godz. 2:30 w nocy.