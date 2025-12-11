Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Oświadczenie rzeczniczki Białego Domu. "Trump jest bardzo sfrustrowany"

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Donald Trump jest sfrustrowany obiema stronami wojny - powiedziała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, komentując działania dotyczące pokoju w Ukrainie. Dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w Paryżu swojego przedstawiciela, "jeśli uzna, że to spotkanie jest warte jego czasu".

s
Karoline Leavitt: Donald Trump jest bardzo sfrustrowany (zdj. ilustracyjne)AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump wyraził silną frustrację względem obu stron konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i apeluje o konkretne działania zamiast dalszych rozmów.
  • Administracja USA pozostaje zaangażowana w dążenie do zakończenia wojny, a amerykański wysłannik bierze udział w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz krajami europejskimi.
  • W Paryżu planowane jest kluczowe spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA i europejskich doradców ds. bezpieczeństwa w celu omówienia potencjalnego porozumienia pokojowego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- USA i administracja Trumpa są bardzo zaangażowane w próby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W środę prezydent przeprowadził rozmowę z europejskimi liderami. Jego wysłannik Steve Witkoff i jego zespół kontynuują rozmowy z obiema stronami w tym momencie - powiedziała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Zobacz również:

Jared Kushner (L) i Steve Witkoff (P) w towarzystwie doradcy Władimira Putina Kiryła Dmitriewa (Ś)
Wojna w Ukrainie

Negocjacje pokojowe. Media: USA wierzą w porozumienie Ukrainy z Rosją

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Zapowiedziała, że Amerykanie wyślą swojego przedstawiciela na spotkanie w Europie w najbliższy weekend, jeśli uznają, że "jest realna szansa na podpisanie porozumienia pokojowego, jeśli uznają, że te spotkania są warte" czasu przedstawiciela USA.

    Biały Dom: Donald Trump nie chce więcej rozmów

    Leavitt podkreśliła też, że prezydent jest "bardzo sfrustrowany obiema stronami tej wojny". - Ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - kontynuowała Leavitt.

    Przekazała, że administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godzin na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.

    Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.

    Zobacz również:

    Media ujawniają pełny plan pokojowy Donalda Trumpa dla Ukrainy
    Wojna w Ukrainie

    Ujawniają plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Według Axios Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.

      Spotkanie w Paryżu. Europejscy liderzy chcą sfinalizować dokument z USA

      Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

      Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy. 

      Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

      Zobacz również:

      USA miały wyznaczyć Wołodymyrowi Zełenskiemu termin na akceptację planu pokojowego Donalda Trumpa
      Wojna w Ukrainie

      USA naciskają na Ukrainę. Trump wyznaczył Zełenskiemu termin

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Cieszyński w "Graffiti" o pomyśle Lewicy w sprawie służby zdrowia: Racjonalny wycinekPolsat News

      Najnowsze