Oświadczenie rzeczniczki Białego Domu. "Trump jest bardzo sfrustrowany"
Donald Trump jest sfrustrowany obiema stronami wojny - powiedziała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, komentując działania dotyczące pokoju w Ukrainie. Dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w Paryżu swojego przedstawiciela, "jeśli uzna, że to spotkanie jest warte jego czasu".
W skrócie
- Donald Trump wyraził silną frustrację względem obu stron konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i apeluje o konkretne działania zamiast dalszych rozmów.
- Administracja USA pozostaje zaangażowana w dążenie do zakończenia wojny, a amerykański wysłannik bierze udział w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz krajami europejskimi.
- W Paryżu planowane jest kluczowe spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA i europejskich doradców ds. bezpieczeństwa w celu omówienia potencjalnego porozumienia pokojowego.
- USA i administracja Trumpa są bardzo zaangażowane w próby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W środę prezydent przeprowadził rozmowę z europejskimi liderami. Jego wysłannik Steve Witkoff i jego zespół kontynuują rozmowy z obiema stronami w tym momencie - powiedziała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
Zapowiedziała, że Amerykanie wyślą swojego przedstawiciela na spotkanie w Europie w najbliższy weekend, jeśli uznają, że "jest realna szansa na podpisanie porozumienia pokojowego, jeśli uznają, że te spotkania są warte" czasu przedstawiciela USA.
Biały Dom: Donald Trump nie chce więcej rozmów
Leavitt podkreśliła też, że prezydent jest "bardzo sfrustrowany obiema stronami tej wojny". - Ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - kontynuowała Leavitt.
Przekazała, że administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godzin na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.
Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.
Według Axios Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.
Spotkanie w Paryżu. Europejscy liderzy chcą sfinalizować dokument z USA
Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.
Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy.
Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".