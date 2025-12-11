W skrócie Połowa Polaków ma więcej długu niż majątku, co podkreśla rosnące nierówności majątkowe.

10 proc. najbogatszych w Polsce kontroluje 62 proc. całkowitego bogactwa, a najubożsi dysponują niewielkim ułamkiem majątku.

Tendencje nierówności ekonomicznej w Polsce i na świecie potwierdzają raporty, pokazując coraz większą koncentrację bogactwa u nielicznych.

Analitycy skupiają się na dwóch wartościach: majątku, który obejmuje całkowitą wartość aktywów danej osoby, takich jak oszczędności, inwestycje lub nieruchomości, po odjęciu długów, oraz na dochodzie mierzonym na podstawie zarobków przed opodatkowaniem, lecz po uwzględnieniu składek emerytalnych i ubezpieczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę dochody, to 10 proc. Polaków o najwyższych dochodach otrzymuje 38 proc. wszystkich dochodów w kraju, pozostawiając 50 proc. najmniej zamożnych obywateli z 20 proc. dochodów.

Raport o nierówności społecznej. Silna koncentracja majątku w Polsce

W raporcie opublikowanym w środę zauważono, że majątek Polaków jest silnie skoncentrowany: 10 proc. osób najbardziej majętnych posiada 62 proc. całkowitego bogactwa, w tym 1 proc. najbogatszych z nich ma 30 proc. Zaś 50 proc. Polaków posiada dług większy niż wartość majątku.

Średni dochód na mieszkańca Polski wynosi 27 500 euro (PPP), a średni majątek to 119 400 euro (PPP).

Według raportu najbogatsze 0,001 proc. populacji na świecie, czyli mniej niż 60 tys. multimilionerów, posiada trzy razy więcej majątku niż cała najuboższa połowa ludzkości.

Ich udział stale rośnie, z prawie 4 proc. w 1995 r. do ponad 6 proc. obecnie. Jak czytamy w raporcie, 10 proc. najbogatszych osób na świecie posiada 75 proc. całego bogactwa, podczas gdy najuboższe 50 proc. - zaledwie 2 proc.

Dysproporcje majątkowe. RPA liderem nierówności dochodów

W 2025 r. 10 proc. najbardziej majętnych osób otrzymywało 53 proc. globalnego dochodu, a 50 proc. nisko sytuowanych - zaledwie 8 proc.

Oznacza to, że gdyby na świecie żyło 10 osób, a całkowity dochód globalny wynosiłby 100 euro, wówczas najbogatsza osoba otrzymałaby 53 euro, kolejne cztery osoby zarobiłyby łącznie 38 euro, a pozostałe pięć podzieliłoby między siebie 8 euro.

Republika Południowej Afryki ma najwyższy poziom nierówności dochodów na świecie: 10 proc. najbogatszych zarabia 66 proc. całkowitego dochodu, podczas gdy najuboższa połowa obywateli otrzymuje jedynie 6 proc. Podobną tendencję można zaobserwować w Brazylii, Meksyku, Chile i Kolumbii.

Jeśli chodzi o nierówności majątkowe, także RPA zajmuje pierwsze miejsce: 10 proc. najbogatszych kontroluje 85 proc. majątku osobistego, pozostawiając 50 proc. obywateli z ujemnymi udziałami, co oznacza, że ich dług przewyższa aktywa. Podobnie jest w Rosji, Meksyku, Brazylii i Kolumbii.

Raport o nierównościach na świecie został wydany po raz trzeci, po edycjach z 2018 i 2022 r. Opiera się on na pracy ponad 200 naukowców z całego świata.

