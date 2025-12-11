Polak w bmw uszkodził torowisko i uciekł. Straty wyliczono na 220 tys. euro

Aleksandra Czurczak

23-letni Polak rozbił swoje bmw, uszkadzając torowisko oraz stojący na nim wagon towarowy, po czym uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w Rostocku w Niemczech. Mężczyznę tego samego dnia namierzyła policja, podczas zatrzymania był pijany i ranny.

Uszkodzony czarny samochód osobowy znajduje się na torach kolejowych obok niebieskich wagonów towarowych, całość oświetlona lampami ulicznymi, akcja odbywa się nocą.
Polak rozbił swoje bmw, uszkadzając wagon i torowisko w RostockuKomenda Główna Policji w Rostockumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Rostocku pijany 23-letni Polak rozbił BMW, które utknęło na torach kolejowych.
  • Sprawca opuścił miejsce wypadku, ale został szybko zatrzymany przez policję.
  • W wyniku kolizji uszkodzone zostały tory i wagon towarowy, a straty oszacowano na 220 tys. euro.
Zgłoszenie do służb w Rostocku wpłynęło około godziny 1:30 w nocy ze środy na czwartek.

Sygnalista poinformował centrum kontroli ruchu o głośnym pisku opon i huku dochodzącym z rejonu ulicy Am Fischereihafen.

Polak wjechał bmw na tory w Rostocku. Był pijany i uciekł z miejsca

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli mocno uszkodzone bmw, które zatrzymało się na torach kolejowych. Kierowca zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia, zanim przybyła policja.

    Patrol policji odnalazł mężczyznę w pobliżu stacji kolejowej w Bramowie. Okazał się nim 23-letni obywatel Polski, który był nietrzeźwy i lekko ranny. Badanie alkomatem wykazało 1,29 promila alkoholu we krwi.

    Wypadek w Niemczech. Polak rozbił BMW, policja prowadzi dochodzenie

    Według wstępnych ustaleń, Polak jechał ulicą Am Fischereihafen od strony Werftdreieck. Na zakręcie z nieznanych przyczyn zjechał z drogi w lewo, uderzając najpierw w latarnię, a następnie wjeżdżając na tory kolejowe.

    W uderzenia uszkodzony został zarówno tor, jak i zaparkowany tam wagon towarowy.

    Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie został opatrzony oraz zrobiono mu badania krwi.

    Według wstępnych szacunków straty materialne wyniosły około 220 tys. euro.

