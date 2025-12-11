W skrócie W Rostocku pijany 23-letni Polak rozbił BMW, które utknęło na torach kolejowych.

Sprawca opuścił miejsce wypadku, ale został szybko zatrzymany przez policję.

W wyniku kolizji uszkodzone zostały tory i wagon towarowy, a straty oszacowano na 220 tys. euro.

Zgłoszenie do służb w Rostocku wpłynęło około godziny 1:30 w nocy ze środy na czwartek.

Sygnalista poinformował centrum kontroli ruchu o głośnym pisku opon i huku dochodzącym z rejonu ulicy Am Fischereihafen.

Polak wjechał bmw na tory w Rostocku. Był pijany i uciekł z miejsca

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli mocno uszkodzone bmw, które zatrzymało się na torach kolejowych. Kierowca zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia, zanim przybyła policja.

Patrol policji odnalazł mężczyznę w pobliżu stacji kolejowej w Bramowie. Okazał się nim 23-letni obywatel Polski, który był nietrzeźwy i lekko ranny. Badanie alkomatem wykazało 1,29 promila alkoholu we krwi.

Wypadek w Niemczech. Polak rozbił BMW, policja prowadzi dochodzenie

Według wstępnych ustaleń, Polak jechał ulicą Am Fischereihafen od strony Werftdreieck. Na zakręcie z nieznanych przyczyn zjechał z drogi w lewo, uderzając najpierw w latarnię, a następnie wjeżdżając na tory kolejowe.

W uderzenia uszkodzony został zarówno tor, jak i zaparkowany tam wagon towarowy.

Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie został opatrzony oraz zrobiono mu badania krwi.

Według wstępnych szacunków straty materialne wyniosły około 220 tys. euro.

