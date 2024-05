- Prowadziłem śledztwa przez 15 lat przed wojną i zawsze było to trudne i ryzykowne. Ale myślę, że teraz dziennikarze mają gorzej - mówi w rozmowie z "Politico" współzałożyciel ukraińskiego projektu dziennikarskiego Naszi Hroszi Jurij Nikołow.

Ukraina. Dziennikarze pod "naciskami" Kijowa?

Jurij Nikołow ujawnił m.in. aferę korupcyjną w wojsku ukraińskim, dotyczącą nieprawidłowych cen żywności, którą kupowała armia. Koszty były zawyżone ponad trzykrotnie . W wyniku upublicznienia m.in. tej afery minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podał się do dymisji we wrześniu 2023 roku.

Jednak po opublikowaniu artykułu na temat korupcji Nikołowowa spotkały represje ze strony władz. Później słowa przeszły w czyny i w styczniu 2024 roku dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało wtargnąć do jego mieszkania.

Co więcej, dziennikarze otrzymują nie tylko groźby, ale są także oskarżani o podejmowanie działań przeciwko ojczyźnie. Dodatkowo w sieci konta popierające Zełenskiego oraz rząd często krytykują media, które zajmują się aferami na poziomie władzy.

Ukraina a media. Dziennikarze pod lupą służb?

Na początku tego roku na Youtube został opublikowany film, na którym widać, jak dziennikarze Bihus.info - medium ujawniającego przypadki korupcji - zażywają zakazane substancje. Denys Bihus, redaktor naczelny serwisu, zwolnił osoby widoczne na filmie, jednak jego największą obawą stało się to, w jaki sposób uzyskano te kompromitujące nagrania.

Dziennikarz uważa, że media nadal są blokowane, a niektórzy reporterzy i media mylą patriotyzm z dziennikarstwem. - Można chcieć, aby Ukraina wygrała tę wojnę i nadal być dziennikarzem - powiedział. - Dziennikarze powinni zrozumieć, że mają pracę do wykonania. Transparentna postawa i porządne dziennikarstwo nie szkodzą Ukrainie - podkreślił.

Co prawda, poziom korupcji, który był największy za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza,do tej pory spadł, to jednak - zdaniem Nikołowa - taktyka nacisków - stosowana wobec dziennikarzy - przypomina tamtejszy okres.