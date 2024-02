Reuters przypomniał, że Umerow obejmował urząd, zobowiązując się do oczyszczenia ministerstwa z korupcji, kiedy Kijów starał się przekonać zachodnich liderów do przesłania większych ilości pomocy wojskowej na wojnę obronną przeciwko Rosji.

Korupcja toczy ukraińskie Ministerstwo Obrony. Nowy komunikat

Wskazywano wtedy, że jego poprzednik został zdymisjonowany po tym, jak ministerstwem wstrząsnęło kilka korupcyjnych skandali. Stało się to pomimo faktu, że Ołeksij Reznikow miał solidne relacje z zachodnimi sojusznikami.

W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie czytamy, że zawieszony to Toomas Nakhkur , który kierował ministerialnym departamentem polityki wojskowo-technicznej, rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Do zawieszenia Nakhkura doszło wtedy, gdy oficjalnie uznano go za podejrzanego w "niesprecyzowanej" sprawie karnej. Jednocześnie powiadomiono, że decyzja o zawieszeniu weszła w życie 1 lutego. Co ciekawe, nazwisko publicznego funkcjonariusza w korupcyjnym kontekście pojawiało się już wcześniej.