Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się we wtorek 6 maja 2025 roku o godzinie 9:00. Maturzyści będą mieli 180 minut , czyli trzy godziny, by rozprawić się z arkuszem, który będzie podzielony na dwie części - zadania zamknięte oraz zadania otwarte.

Dla tych, którzy z ważnych przyczyn nie przystąpią do egzaminu maturalnego w terminie głównym , przewidziano termin dodatkowy - 4 czerwca 2025 roku . Osoby przystępujące do poprawki będą miały swoją kolejną szansę 19 sierpnia 2025 roku .

Matura z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte to m.in. pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, czy dobieranie odpowiedzi .

Nowością - albo raczej wyzwaniem dla maturzystów - są zadania sprawdzające rozumowanie i argumentację, a także modelowanie matematyczne w kontekście praktycznym. Co to oznacza w praktyce? Uczeń będzie musiał nie tylko "wiedzieć", ale i zrozumieć, po co coś liczy.