Zarządza spowiednikami w papieskich bazylikach. Zdradził, co mówił im Franciszek

Penitencjaria Apostolska , którą współzarządza bp Krzysztof Nykiel, jest najwyższym trybunałem kościelnym w sprawach sumienia. Dba również o to, by w czterech bazylikach papieskich Wiecznego Miasta była dostateczna liczba penitencjarzy (duchownych upoważnionych do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach popełnienia najcięższych grzechów).

- Podczas jednej z audiencji z okazji kursu dla spowiedników, Ojciec Święty Franciszek powiedział miłe słowa: "że jestem jego kompanem w rekolekcjach i chyba muszę być dobrym spowiednikiem" - patrzącym ojcowskim sercem na ludzką biedę. To mi utkwiło głęboko w sercu, by starać się w mojej posłudze widzieć świat oczyma miłosiernego Pana, jak to czynił sam papież Franciszek. Jakże nie być mu za to wszystko wdzięcznym - dodał biskup.