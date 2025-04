W samym sercu Wiecznego Miasta wznosi się Bazylika Matki Bożej Śnieżnej , znana również jako Bazylika Santa Maria Maggiore . To nie tylko jeden z czterech największych kościołów papieskich w Rzymie , ale również miejsce wyjątkowe pod względem historycznym, architektonicznym i duchowym.

Co więcej, w ostatnich miesiącach wzbudziła ponowne zainteresowanie z uwagi na decyzję papieża Franciszka, który wyraził wolę, by to właśnie tutaj spocząć po śmierci.