Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek rozporządzenie o powrocie do polityki "maksymalnej presji" na Iran . Polityk zapewniał jednocześnie, że "nie chce być twardy wobec Iran u", ale musi, bo jest on "zbyt blisko" uzyskania broni jądrowej. Kluczowym elementem memorandum jest ograniczenie eksportu irańskiej ropy do USA, która jest głównym źródłem dochodów państwa.

Donald Trump: Doniesienia mocno przesadzone

"Jeśli głównym zmartwieniem jest to, że Iran nie powinien dążyć do uzyskania broni jądrowej, to da się to osiągnąć i nie jest to skomplikowana kwestia" - oświadczył polityk.