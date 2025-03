Należący do Partii Demokratycznej Al Green, reprezentujący Teksas, który planuje przedstawić oskarżenia przeciwko Trumpowi, "głośno przerwał przemówienie w pierwszych minutach, krzycząc, że ten nie ma mandatu do cięcia programów (dotyczących - red.) sieci bezpieczeństwa społecznego" - przekazała agencja Reutera.

Donald Trump widząc postawę demokratów zwrócił się do nich wskazując, że "nie ma niczego, co mógłby powiedzieć, aby ich uszczęśliwić". - Patrzę na demokratów przede mną i zdaję sobie sprawę, że nie ma absolutnie nic, co mógłbym powiedzieć, aby ich uszczęśliwić lub sprawić, by stali, uśmiechali się lub bili brawo, nic, co mógłbym zrobić - mówił.