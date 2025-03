Murkowski zdawała się odnosić m.in. do doniesień "Washington Post", według których administracja Trumpa rozważa wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Trump wciąż ma do wykorzystania uprawnienia do wysłania Ukrainie sprzętu o wartości ok. 4 mld dolarów, lecz jak dotąd sprzęt przekazywany jest w ramach wcześniejszego pakietu ogłoszonego przez prezydenta Bidena.