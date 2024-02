Rosja. Masowe zatrzymania za składanie hołdu Nawalnemu

W Petersburgu sądy w sobotę i niedzielę skazały 150 osób na kary do 14 dni więzienia, jak wynika z decyzji podanych do wiadomości publicznej przez służbę prasową sądów tego, drugiego co do wielkości miasta w Rosji, poinformowała AFP.