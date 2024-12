Premier Słowacji po rozmowie z Putinem. "Wymienili poglądy" na temat sytuacji w Ukrainie

Robert Fico z wizytą w Moskwie. Sprzeciw Słowackiej opozycji

O podróży premiera do Moskwy i jej rezultatach nie poinformowała kancelaria premiera. Nie jest do końca jasne, czy koalicyjni partnerzy z rządu kierowanego przez Ficę wiedzieli o podróży.

Podróż ostro skrytykowali politycy opozycji. Najczęściej akcentowano, że jest to hańba dla Słowacji i podważenie sojuszniczej współpracy w ramach UE i NATO. Powtarzano także stwierdzenie, że niezależnie co Fico i Putin uzgodnili w sprawie rosyjskiego gazu dla Słowacji, to kluczowa będzie postawa Kijowa. To z tamtejszymi politykami powinien rozmawiać Fico - podkreślano.