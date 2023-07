Rozmowy Kerry'ego i chińskiego negocjatora Xie Zhenhua mają potrwać do środy i dotyczyć między innymi zmniejszania produkcji metanu i innych wpływających na klimat gazów oraz przeciwdziałania wylesianiu. Po przylocie do Pekinu amerykański wysłannik podkreślił konieczność osiągnięcia przez Chiny i USA "prawdziwego postępu" przed planowaną na początek grudnia globalną konferencją klimatyczną w Dubaju .

Dwie największe gospodarki świata - USA i Chiny - to także dwa kraje, które emitują najwięcej szkodliwych gazów . Państwo Środka odpowiada przy tym za produkcję ponad dwukrotnie większej ich ilości niż Stany Zjednoczone. Według think tanku Rhodium Group w 2019 roku Chiny wypuściły do atmosfery 27 proc. wszystkich gazów cieplarnianych , podczas gdy USA 11 proc., a Indie i Unia Europejska po około 6,5 proc.

Zarówno Waszyngton, jak i Pekin zobowiązały się do znacznej redukcji szkodliwych emisji. Oba są też sygnatariuszami podpisanego przez 195 państw porozumienia paryskiego, w ramach którego kraje uzgodniły, że utrzymają średnie globalne temperatury na poziomie nieprzekraczającym 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ma to wystarczyć do uniknięcia najbardziej katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia. Uzgodniono też, że do połowy XXI wieku świat powinien osiągnąć neutralność klimatyczną. Oznacza to zerowy bilans między emisją gazów powodujących efekt cieplarniany a ich składowaniem i pochłanianiem.