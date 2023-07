Przed mającymi się odbyć w drugiej połowie lipca ćwiczeniami wojskowymi "Han Kuang" , które co roku organizują siły zbrojne Tajwanu, Chiny rozpowszechniają przekaz mający osłabić morale Tajwańczyków, wywołać w nich niepokój.

Według przekazu rozpowszechnianego przez chińskie media oraz powiązane z tamtejszym rządem internetowe profile, w czasie manewrów żołnierze mają rzekomo ćwiczyć ewakuację z wyspy tajwańskiej prezydent Tsai Ing-wen oraz amerykańskich obywateli . Do takiej ucieczki miałoby dojść w wypadku inwazji Chin na de facto niezależny Tajwan, który władze w Pekinie uważają za swoją zbuntowaną prowincję.

Wyspa na celowniku

Według organizacji Digital Society Project w latach 2013-2021 Tajwan był najczęstszym na świecie celem rozpowszechniania fałszywych informacji przez obce rządy w mediach społecznościowych. Amerykańska instytucja badawcza National Bureau of Asian Research napisała w swoim raporcie, że demokratyczna wyspa jest poligonem doświadczalnym chińskich kampanii informacyjnych, które później stosowane są w innych częściach świata.

Chińskie działania propagandowe nasilają się zwykle w okresach, kiedy Tajwan otwarcie manifestuje swoją suwerenność, wyjaśnia w rozmowie z Interią Marcin Jerzewski, mieszkający w Tajpej politolog i dyrektor tajwańskiego oddziału czeskiego think tanku European Values Center for Security Policy. Dzieje się to przy okazji ćwiczeń wojskowych, świąt narodowych i wyborów na różnych szczeblach.