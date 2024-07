Morze Południowochińskie. Indonezja buduje bazy

Jak zauważa Felix K. Chang, analityk w amerykańskim ośrodku badawczym, 280-milionowa Indonezja stopniowo wzmacnia obecność swoich sił w rejonie wysp Natuna na północy kraju. To reakcja na rosnącą liczbę chińskich wtargnięć do jej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Chiny testują sąsiada?

Chińskie władze przez lata dopłacały swoim rybakom do paliwa potrzebnego kutrom, by z Chin kontynentalnych dotrzeć do tropikalnego regionu. Do ich ochrony wysyłały także okręty straży przybrzeżnej. Oprócz nich w pobliżu Indonezji operowały chińskie okręty wojenne.