Chiny mają plan pokojowy dla Ukrainy. Szukają poparcia

Chiny. Konferencja z udziałem Ukrainy i Rosji, czyli wspólny plan pokojowy

Stosunki Chin z Ukrainą. "Chcę, aby Chiny wywarły presję"

Pod koniec lipca Zełenski w rozmowie z francuskimi mediami stwierdził, że "jak Chiny zechcą, to mogą zmusić Rosję do przerwania tej wojny. Chiny to jedno z wielkich i wpływowych państw".