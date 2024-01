Belgijskie media poinformowały, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel weźmie udział w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego . "Informację tę potwierdził nam rzecznik przewodniczącego Michela" - donosi Politico.

Przewodniczący Rady Europejskiej będzie kandydował do PE. Szansa dla Viktora Orbana?

Gdy wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, a polityk zostanie wybrany, zajmie swoje miejsce w PE w połowie lipca. W tym też miesiącu rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmą Węgry. Jeśli więc przywódcy nie wybiorą zastępcy dla Michela, to premier Węgier Viktor Orban będzie przewodniczył spotkaniom.

Jak czytamy dalej, scenariusza, w którym to Orban "rządzi" Radą przez sześć miesięcy po wyborach europejskich, większość z pozostałych przywódców krajów UE chciałaby uniknąć za wszelką cenę. Chodzi oczywiście o kluczowe różnice w poglądach, które dotyczą przede wszystkim pomocy zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. Równie istotne mają być także kwestie tyczące się węgierskich problemów z praworządnością.

To pierwszy raz gdy urzędujący przewodniczący Rady Europejskiej będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W normalnym trybie Michel pozostałby na stanowisku do końca listopada.