Według Narodowej Rady Wyborczej to prezydent Nicolas Maduro wygrał w wenezuelskich wyborach prezydenckich, zdobywając 51 proc. głosów. Sondaże exit poll wskazywały jednak, że przewagę ma Edmundo Gonzales. Liderka opozycji odrzuciła oficjalne wyniki, twierdząc, że to ich kandydat zdobył tak naprawdę 70 proc. poparcia i to on jest prawdziwym zwycięzcą. Głosy oburzenia płyną z całego świata. Prezydent Argentyny wzywa wprost do dymisji i ostrzega przed eskalacją.