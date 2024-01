Kraje bałtyckie chciałyby nałożenia sankcji na rosyjskie zboże

Rosyjskie zboże zalewa kraje bałtyckie. Jasne stanowisko Litwy, Łotwy i Estonii

Z bieżących danych wynika, że od początku napastniczej wojny Rosji w Ukrainie, okupant wywiózł z tymczasowo okupowanych terenów co najmniej cztery miliony ton zboża. Według szefa Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż na Łotwę trafiło do tej pory około miliona ton zbóż. Wcześniej Ausrys Macijauskas wzywał do wzmocnienia kontroli na granicy Litwy z Łotwą, by ograniczyć wwożenie rosyjskiego zboża na Litwę.