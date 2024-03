"Emmanuel Macron nie musiał publikować zdjęć, na których uderza w worek treningowy, by oznajmić światu, że jest gotowy do walki" - pisze Bloomberg, przypominając słynną sesję zdjęciową nawiązującą do "Wściekłego byka" Martina Scorsesego. Dziennikarze podkreślają, że "wojowniczy" charakter Macrona objawił się wcześniej, gdy prezydent Francji nie wykluczył wysłania wojsk do Ukrainy.