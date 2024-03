Zaatakowali nie tylko pod Moskwą? Niespodziewane słowa Macrona

W poniedziałek w Gujanie prezydent Francji Emmanuel Macron zabrał głos w sprawie piątkowego ataku na salę koncertową pod Moskwą . Stwierdził, że według ustaleń wywiadu francuskiego ta sama grupa Państwa Islamskiego, która przyznała się do przeprowadzenia zamachu, planowała przeprowadzić podobne ataki na terytorium Francji.

- Do atak w Moskwie przyznało się Państwo Islamskie w Chorasanie. Organizacja ta zagraża Francji i była zaangażowana w kilka niedawnych udaremnionych planów ataków w kilku krajach europejskich, w tym w Niemczech i Francji - wyjaśnił Emmanuel Macron.

Prezydent Francji o ataku pod Moskwą. Zapowiedział współpracę z Rosją

Emmanuel Macron wyraził chęć, jak najszybszego "złapania" sprawców ataku pod Moskwą i niedoszłych ataków we Francji. W związku z tym zapowiedział zwiększenie współpracy z Moskwą w tej kwestii.

Mimo przyznania się Państwa Islamskiego do przeprowadzenia zamachu, władze rosyjskie nie wykluczyły możliwości udziału w ataku strony ukraińskiej. Prezydent Macron uznał jednak to twierdzenie za "cyniczne".

- Wykorzystywanie tego kontekstu do próby zwrócenia go przeciwko Ukrainie byłoby cyniczne i przyniosło efekt przeciwny do zamierzonego dla samej Rosji oraz bezpieczeństwa jej obywateli - mówił.