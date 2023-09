Białoruska propaganda kpi z Polski. Awdonin: Warszawa to tylko gadająca głowa

- Warszawa to po prostu swego rodzaju gadająca głowa, bo w jej imieniu wypowiadają się Bruksela, Waszyngton i Londyn. To one tworzą tekst. Warszawa jest wyłącznie rzecznikiem ich programu - twierdzi Aleksiej Awdonin. Analityk Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych przekonuje, że polska polityka zagraniczna jest w pełni zależna od Zachodu, w szczególności Stanów Zjednoczonych.