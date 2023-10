Przywódca Białorusi podczas podróży do obwodu mińskiego wypowiedział się na temat migracji. Jego co najmniej kontrowersyjne i pełne propagandy słowa cytuje państwowa białoruska agencja Biełta.

- Nawet nie codziennie, ale kilka razy dziennie wyrzucają zwłoki. Zwłoki, i to połamane. Rzecznikowi prasowemu powiedziałem: nie ma potrzeby niczego ukrywać. Pokażcie, co oni robią: ludzie ze złamanymi nogami, a także zwłoki leżą na granicy. Więc otworzyli bramę i je wyrzucili - miał obwieścić Alaksandr Łukaszenka o migrantach na granicy. - Mamy ten materiał filmowy - dodał.

Łukaszenka: Rozmawiamy z Niemcami, też uważają, że Polacy to łajdaki

Według słów dyktatora, strona białoruska ma rzekomo prowadzić różnymi kanałami z Niemcami rozmowy na temat problemu migracji. - Ich ocena jest taka sama jak nasza: Polacy to łajdaki. Zwłaszcza jeśli chodzi o przewożenie migrantów i zabijanie ludzi. Wcale mnie to nie dziwi - miał obwieścić Łukaszenka, dodając, że Polacy "mówią jedno, a robią drugie. Dla nich to norma". - To łajdacy, krzyżowcy. Zawsze tak było w historii - stwierdził.