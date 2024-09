Austriacy ruszyli do urn. Nie przeszkodziła niszczycielska powódź

Obywatele Austrii ruszyli w niedzielę rano do urn, aby oddać głos w wyborach do Rady Narodowej. Parlamentarzyści zostaną wybrani na kolejnych pięć lat. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że największe szanse na wejście do parlamentu ma sześć ugrupowań - na prowadzeniu jest Austriacka Partia Wolności z wynikiem 27 proc. Jak wcześniej oceniało Politico, wybory te są "najważniejszymi w Europie", a Władimir Putin bacznie je obserwuje.