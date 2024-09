Politico przypomina, że w niedzielę w Austrii odbędą się " najważniejsze wybory w Europie w tym roku", choć nie są one nagłośnione tak, ja choćby wyścig we Francji, czy wybory w USA.

Dziennikarz Polilico Matthew Karnitschnig podkreślił, że głosowanie może doprowadzić do przejęcia władzy przez Wolnościową Partię Austrii (FPÖ). Została ona założona w latach 50. przez byłych oficerów SS.

Austria. Wybory, o których Europa nie pamięta, a Putin z niecierpliwością czeka

Sondaż przeprowadzony przez Politico wskazał, że Wolnościowa Partia Austrii ma niewielką przewagę nad Partią Ludową , która zdobyła 25 proc. poparcia. Ta pierwsza z kolei odnotowała wynik rzędu 27 proc. Jak zaznaczono, nie jest to bez znaczenia, bo chociaż Austria zamieszkała jest przez zaledwie dziewięć milionów obywateli, kraj odgrywa ogromną rolę w Europie w kwestiach handlu i migracji.

"Wojownicze stanowisko FPÖ wobec Brukseli - jej przywódcy flirtują z ideą 'Öxitu', Brexitu w austriackim stylu - z pewnością doprowadzi do większych napięć między Unią Europejską a Wiedniem " - ocenił autor publikacji.

Jednak to nie wydaje się być najbardziej niepokojącą perspektywą. Zdaniem dziennikarza, jeśli władzę obejmie Wolnościowa Partia Austrii, stworzy to przyjazny Federacji Rosyjskiej blok środkowoeuropejski, "rozciągający się od granicy Ukrainy ze Słowacją i Węgrami do granicy Austrii ze Szwajcarią, ułatwiając prezydentowi Władimirowi Putinowi sianie niezadowolenia w sercu Europy".