Maciej Korowaj: Przypomina mi to informacyjną kaskadę

"Kolejna to czas przeprowadzania operacji, czyli zaraz po ugruntowaniu się powyborcze prezydenta, co wskazuje na to, by nie wyrządziło to problemów wizerunkowych w czasie wyborów " - dodał.

"Działania rosyjskich służb i użytych środków do opanowania sytuacji wskazuje, że te służby były bardzo dobrze przygotowane do tej konkretnej operacji (co nie jest rosyjską regułą). Zauważyłem brak typowej 'zdrowej nerwowości' w działaniu jednostek specjalnych, co wskazuje, że były one wcześniej gotowe do tego typu operacji" - stwierdził.