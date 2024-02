Aleksiej Nawalny nie żyje. Lekarz opozycjonisty komentuje przyczynę śmierci podawaną przez Rosję

- Oczywiście jego zdrowie było generalnie słabe, jak w przypadku każdej osoby umieszczonej w takich warunkach. Ale wydaje mi się, że to mało prawdopodobny powód naturalnej śmierci - powiedział.

Połupan zaznaczył, że Nawalny nie cierpiał na żadne schorzenie, które stwarzałoby ryzyko zakrzepicy . - Jakiś czas temu miał problemy z kręgosłupem, ale absolutnie nie zagrażały one życiu, a tylko powodowały dyskomfort. Dawno temu miał też zapalenie płuc. Ale powtarzam, że nie miał ostatnio ostrych problemów zdrowotnych - powiedział lekarz.

Powtórzył, że podaną oficjalnie przyczynę śmierci mogłaby potwierdzić tylko "uczciwa sekcja", gdyż do takiej diagnozy konieczne jest znalezienie zakrzepu. - Ale oni, to znaczy władze rosyjskie, mogą zrobić, co chcą - mogą sfałszować raport z sekcji zwłok i nikt nie będzie w stanie niczego sprawdzić - dodał.