Najważniejsza postać rosyjskiej opozycji. "Jest projektem Zachodu"

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. "Kreml w końcu odetchnął z ulgą"

Kovaczević odniósł się do wydarzeń z piątku. Tysiące mieszkańców Moskwy pojawiło się przed cerkwią Ikony Matki Bożej "Ugaś moje smutki", by pożegnać Aleksieja Nawalnego. Najbliższą okolicę cerkwi patrolowały dziesiątki policjantów i funkcjonariuszy rosyjskich sił specjalnych, którzy utrudniali dostęp do świątyni i i legitymowali osoby niosące kwiaty. Władze ograniczały też sygnał sieci komórkowych.