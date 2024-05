Jak donosi belsat.eu, nadawanie rosyjskiej telewizji zostało wstrzymane do czasu całkowitej spłaty długu . Ormiański minister przemysłu wysokich technologii Mchitar Arjapetian utrzymuje, że kanał nie wywiązuje się z płatności od ponad dwóch miesięcy.

Armenia wstrzymała nadawanie rosyjskiej telewizji. Tłumaczy się "długami"

Ormiański publiczny multipleks - poza kanałami krajowymi - obejmuje jeszcze trzy kanały rosyjskie . Są to: Pierwyj Kanał, Rossija-Kultura i RTR-Płaneta. W marcu Armenia zawiesiła nadawanie programów "Wieczór z Władimirem Sołowjowem " oraz "Niedzielny wieczór z Władimirem Sołowjowem" na kanale RTR-Płaneta. Jako powód podano "ciągłe naruszenia".

Erywań dystansuje się od Moskwy

Armenia zaczęła dystansować się od putinowskiej Rosji po ostatniej wojnie o Górski Karabach jesienią 2023 roku. Chodziło głównie o brak wsparcia dotychczasowej sojuszniczki Moskwy w obliczu konfrontacji z Azerbejdżanem. Rosyjskie oddziały rozjemcze zachowały wówczas bierność, a triumf Baku doprowadził do likwidacji niezależności Górskiego Karabachu i ucieczki zamieszkującej go ludności ormiańskiej do Armenii.