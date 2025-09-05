Rosyjska agencja prasowa TASS podała informację, że białoruskie służby zatrzymały Polaka, który usłyszał zarzut szpiegostwa.

Kim jest Polak zatrzymany na Białorusi?

Białoruska telewizja państwowa wyemitowała materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, który rzekomo miał zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Na nagraniach widać zamaskowanych funkcjonariuszy aresztujących i przeszukujących młodego mężczyznę. Według stacji wobec zatrzymanego, którego imię i nazwisko podano w materiale, wszczęto sprawę karną o szpiegostwo.

Wszystko wskazuje na to, że aresztowany przez białoruskie służby Polak to 27-letnik zakonnik, karmelita, brat Grzegorz.

Według naszych ustaleń mężczyzna pochodzi z Podkarpacia, a mieszkał w Krakowie, gdzie latem tego roku obronił pracę magisterską na temat duchowości błogosławionej rodziny Ulmów, a kilka miesięcy wcześniej złożył śluby wieczyste.

Pod koniec sierpnia współbracia zakonnika poinformowali wiernych, że zakończył on posługę w Krakowie i został on przeniesiony do klasztoru w Trutowie.

Mężczyzna - według ustaleń Interii - miał pojechać na Białoruś w ramach wakacji, aby odwiedzić swojego dobrego znajomego, również duchownego. Taką informację przekazał także na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Zakon karmelitów, w którym do niedawna mieszka brat Grzegorz Dawid Serafin INTERIA.PL

Zatrzymanie Polaka na Białorusi. "Przygotowujemy środki odwetowe"

- Jedno jest pewne, zarzuty strony białoruskiej są absurdalne. (...) Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu prowokacje czy brednie wypowiadane przez stronę białoruską - podkreślił szef polskiego rządu.

Tusk podkreślił, że polskie służby "absolutnie wykluczają", by polski zakonnik miał zdobywać jakieś tajne materiały.

Według zapewnień premiera polska strona podejmuje działania dyplomatyczne w sprawie uwolnienia zakonnika. Tusk - jak przekazał - rozmawiał na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorski.

- Przygotujemy środki, powiem wprost, odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie - zapowiedział. Jak dodał, po powrocie Sikorskiego ze Stanów Zjednoczonych ma zostać opracowany plan działań na najbliższe tygodnie wobec Białorusi.

Do sprawy odniósł się w piątek również rzecznik MSZ, który oświadczył, że resort spraw zagranicznych "traktuje to zdarzenie jako prowokację". "Polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie" - zapewnił rzecznik MSZ Paweł Wroński w piątek we wpisie na X.

Mińsk wzywa polskiego dyplomatę

Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi złożyło protest wobec Polski w związku z aktem szpiegostwa - poinformowała propagandowa agencja BelTA.

Charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Krzysztof Ożanna został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak wyjaśniono, chodzi o sprawę "agenta polskich służb specjalnych, który został zatrzymany na gorącym uczynku w Lepelu".

Szynkowski vel Sęk: Jest szereg rzeczy równie ważnych jak to, co stanie się na Ukrainie Polsat News Polsat News