W skrócie Niemcy pozostają czujni wobec rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025, jednak nie spodziewają się bezpośredniego ataku.

W ćwiczeniach Zapad ma wziąć udział 43 tysiące żołnierzy.

We wrześniu oprócz rosyjsko-białoruskich manewrów Polska i Niemcy organizują własne ćwiczenia wojskowe na dużą skalę, aby wzmocnić gotowość NATO.

- Nie widzimy żadnych oznak, że przygotowania do ataku są podejmowane pod przykrywką manewrów. Ale będziemy czujni, nie tylko siły niemieckie, ale i całe NATO - mówił w rozmowie z dziennikarzami inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer. - Moskwa wykorzystuje ćwiczenia Zapad m.in. do podsycania niepokoju - podkreślał, zwracając uwagę, że manewry odbywają się co cztery lata.

Zapad 2025. Wiadomo, ilu żołnierzy będzie niedaleko polskiej granicy

Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer podał także, ilu żołnierzy weźmie udział w ćwiczeniach. - Spodziewamy się 13 tys. żołnierzy na Białorusi i kolejnych 30 tys. trenujących w Rosji - przekazał.

Jak zwraca uwagę agencja Reuters, ćwiczenia Zapad-2025, które odbędą się w bałtyckiej części Rosji i na Białorusi, wzbudziły obawy dotyczące bezpieczeństwa w sąsiednich państwach członkowskich NATO, w tym w Polsce, Litwie i na Łotwie.

Jeszcze w sierpniu ukraińskie MSZ w mediach społecznościowych odnosiło się do planowanych ćwiczeń. "Nagromadzenie wojsk rosyjskich na granicach Ukrainy w latach 2021-22 odbyło się pod przykrywką wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi 'Zapad 2021'. Ostrzegamy Mińsk przed lekkomyślnymi prowokacjami" - napisano.

Ćwiczenia Zapad 2025. Wspólne manewry wojskowe Rosji i Białorusi

Ćwiczenia Zapad 2025 odbędą się w dniach 12-16 września, zarówno na terenie Rosji (obwód królewiecki), jak i na Białorusi. Białoruski dyktatorAlaksandr Łukaszenka "kompletnym nonsensem" nazwał doniesienia o tym, żeMińsk wykorzysta ćwiczenia do ataku na sąsiadów.

W połowie sierpnia minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin oświadczył, że na wrześniowych manewrach zostanie przećwiczone m.in. "planowanie użycia" broni jądrowej oraz rakiet balistycznych Oresznik. - To dla nas przede wszystkim ważny element strategicznego odstraszania - zapowiadał.

- Powinniśmy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych granicach zachodnich oraz północnych i nie możemy spokojnie patrzeć na militaryzację i działania wojenne. Jesteśmy otwarci i pokojowo nastawieni, ale trzeba dmuchać na zimne - mówił.

Wiceszef MON Paweł Zalewski pod koniec sierpnia przekazywał, że Polska spodziewa się prowokacji na granicy w związku z ćwiczeniami Zapad 2025. W rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że nic nie wskazuje na to, by "z ćwiczeń mogło rozwinąć się zagrożenie konfliktem zbrojnym".

Odpowiedź na ruchy Moskwy i Mińska. Ćwiczenia wojskowe w Polsce i Niemczech

Tymczasem we wrześniu w Polsce odbywają się ćwiczenia "Żelazny Obrońca". "Ćwiczenia o charakterze defensywnym realizowane będą zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Zostanie w nie zaangażowanych około 30 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO, dysponujących ok. 600 jednostkami sprzętu, którzy wspólnie przetestują zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski" - informuje Wojsko Polskie.

Jak zaznaczono, głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie interoperacyjności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w środowisku wielodomenowym.

Również we wrześniu ćwiczenia odbędą się za naszą zachodnią granicą. W ćwiczeniach wojskowych w ramach akcji "Quadriga 2025" weźmie udział około 8 tysięcy żołnierzy Bundeswehry. Akcja zostanie przeprowadzona przy udziale żołnierzy z 13 państw. Działania prowadzone będą zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Głównym celem ćwiczeń jest zwiększenie gotowości bojowej i wzmocnienie zdolności obronnych NATO. Podczas "Quadriga 2025" odbędzie się także szkolenie z rozmieszczania żołnierzy i broni drogą morską, powietrzną i lądową na Litwę.

Agencja Reutersa zauważa, że w "przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją, Niemcy będą służyć jako baza i centrum logistyczne". "Co oznacza, że musieliby przyjąć ponad 100 tys. żołnierzy NATO przed ich przejściem na wschodnią flankę Sojuszu" - dodano.

