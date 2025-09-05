Mińsk wzywa polskiego dyplomatę. Absurdalne zarzuty

5 września charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Krzysztof Ożanna został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformowała białoruska agencja prasowa BelTA.

Jak wyjaśniono chodzi o sprawę "agenta polskich służb specjalnych, który został zatrzymany na gorącym uczynku w Lepelu".

"Polskiemu dyplomacie zwrócono uwagę na niedopuszczalność działań Warszawy, które rażąco naruszają zasady dobrego sąsiedztwa i wyrządzają poważne szkody stosunkom dwustronnym" - czytamy.

Podczas spotkania strona polska została poinformowana, że Mińsk dokona oceny prawnej incydentu.

"Strona białoruska domagała się od strony polskiej powstrzymania się od działań godzących w bezpieczeństwo narodowe Republiki Białoruś i powrotu do głównego nurtu cywilizowanego dialogu i ogólnie przyjętych form komunikacji międzypaństwowej" - dodano.

Polak zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa

Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, który miał zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo.

Telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi.

Białoruska stacja utrzymuje, że mężczyzna nawiązał kontakt przez portale społecznościowe z obywatelem Białorusi i zaproponował mu współpracę na rzecz polskich służb specjalnych, której przedmiotem miały być dane m.in. o obiektach wojskowych na Białorusi. W materiale pokazano kadry, jakoby nagrane w samochodzie, gdzie następuje przekazanie dokumentów.

Według ustaleń mediów Polak zatrzymany na Białorusi to najprawdopodobniej polski duchowny - 27-letni brat zakonu Karmelitów z Krakowa.

Wkrótce więcej informacji.

Starcie premiera z prawicowymi stacjami. "Tacy duzi jesteście?" Polsat News Polsat News