Mińsk wzywa polskiego dyplomatę. Absurdalne zarzuty
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi złożyło protest wobec Polski w związku z aktem szpiegostwa - poinformowała propagandowa agencja BelTA. W związku z tym na rozmowę do białoruskiego MSZ został wezwany polski charge d'affaires w tym kraju Krzysztof Ożanna.
5 września charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Krzysztof Ożanna został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformowała białoruska agencja prasowa BelTA.
Jak wyjaśniono chodzi o sprawę "agenta polskich służb specjalnych, który został zatrzymany na gorącym uczynku w Lepelu".
"Polskiemu dyplomacie zwrócono uwagę na niedopuszczalność działań Warszawy, które rażąco naruszają zasady dobrego sąsiedztwa i wyrządzają poważne szkody stosunkom dwustronnym" - czytamy.
Podczas spotkania strona polska została poinformowana, że Mińsk dokona oceny prawnej incydentu.
"Strona białoruska domagała się od strony polskiej powstrzymania się od działań godzących w bezpieczeństwo narodowe Republiki Białoruś i powrotu do głównego nurtu cywilizowanego dialogu i ogólnie przyjętych form komunikacji międzypaństwowej" - dodano.
Polak zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa
Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, który miał zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo.
Telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi.
Białoruska stacja utrzymuje, że mężczyzna nawiązał kontakt przez portale społecznościowe z obywatelem Białorusi i zaproponował mu współpracę na rzecz polskich służb specjalnych, której przedmiotem miały być dane m.in. o obiektach wojskowych na Białorusi. W materiale pokazano kadry, jakoby nagrane w samochodzie, gdzie następuje przekazanie dokumentów.
Według ustaleń mediów Polak zatrzymany na Białorusi to najprawdopodobniej polski duchowny - 27-letni brat zakonu Karmelitów z Krakowa.
