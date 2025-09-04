Media: Polak zatrzymany na Białorusi. Został oskarżony o szpiegostwo

Rosyjska agencja prasowa TASS podała, że obywatel Polski posiadał przy sobie kserokopię ośmiu stron tajnych dokumentów, dotyczących ćwiczeń Zapad-2025.

Do akcji wkroczyło białoruskie KGB. 27-latek został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Wcześniej odebrano mu tajne papiery. Wśród aresztowanych znalazł się również jego białoruski "współpracownik".

Zdaniem białoruskich mediów Polak miał nawiązać kontakt z obywatelem Białorusi poprzez media społecznościowe. Następnie rzekomo "zaoferował mu współpracę w interesie polskich służb specjalnych". Chodziło o gromadzenie dokumentów dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"(Polak - red.) Obiecał mu (Białorusinowi - red.) comiesięczną nagrodę pieniężną za zbieranie informacji niejawnych, w tym informacji o obiektach wojskowych" - podał portal telegraf.news, powołując się na materiał białoruskiej telewizji państwowej.

Białoruś. Media: Polak zatrzymany przez KGB. Jest komentarz wiceszefa MSZ

Wśród rzeczy osobistych znalezionych przy obywatelu Polski miały się znajdować: dolary, euro, bułgarskie i polskie pieniądze, a także karta SIM.

O sprawę na antenie Polsat News był pytany wiceszef MSZ. - Sprawdzamy tę informację. To może być oczywiście prowokacja - przekazał Marcin Bosacki.

- Ta informacja jest bardzo świeża, nie mogę nic o niej powiedzieć. Nie dziwi mnie to, że Białorusini po raz kolejny próbują mieszać prowokacjami w relacjach - dodał.

Bosacki m.in. przytoczył przykład polskiego sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. - Tego typu rzeczy już ćwiczyliśmy sporo. Zobaczymy ile prawdy jest tym razem w tym, co mówią Białorusini - podkreślił.

- W ostatnich tygodniach, to też nie jest tajemnicą, specjalny wysłannik Donalda Trumpa gen. Kellogg odwiedził nie tylko Moskwę, ale też Mińsk. Mamy pewien rodzaj nadziei na jakieś odblokowanie sytuacji z Białorusinami. Jeśli oni robią takie rzeczy, to też o czymś świadczy. Oni wysyłają jakiś sygnał. To nie jest dobry sygnał - podsumował.

Sprawę zatrzymania Polaka skomentował w portalu X Jacek Dobrzyński. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych zapewnił, że to "kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki".

"Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych" - napisał.

Stosunki polsko-białoruskie. MSZ odradza podróże, jest komunikat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza wyprawy na Białoruś. Wskazano m.in. na wzrost napięć w stosunkach polsko-białoruskich, wydarzenia wojenne w regionie oraz powtarzające się aresztowania obywateli Polski.

"W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa" - podkreślono w komunikacie na stronie internetowej MSZ.

Obecnie dla ruchu osobowego z Polską otwarte jest jedynie przejście graniczne: Terespol-Brześć. Ponadto dla ruchu towarowego działa przejście graniczne: Koroszczyn (Kukuryki) - Kozłowicze.

Źródło: TASS, RIA Nowosti, telegraf.news

