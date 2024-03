Apel Francji. Nowy plan pomocy Ukrainie

- Francja, Ukraina i Dania osiągnęły porozumienie w sprawie finansowania samobieżnych haubic 155 mm Caesar, co umożliwi Francji ich szybką dostawę. Dzięki temu Francja wkrótce będzie w stanie dostarczyć na Ukrainę 78 tych haubic i zwiększy dostawy pocisków, aby zaspokoić pilne zapotrzebowanie Kijowa na amunicję do walki z Rosją na pełną skalę - poinformował we wtorek, podczas konferencji prasowej, francuski minister obrony Sébastien Lecornu.

