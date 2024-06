Okręt podwodny Chin wynurzył się we wtorek w Cieśninie Tajwańskiej w pobliżu umownej granicy między obu państwami - przekazał minister obrony narodowej Tajwanu Wellington Koo. Jak dodał, jego resort "ma dobre rozeznanie w tej sprawie". - Nie będziemy prowokować Chin i wzywamy je, by one też nie powodowały problemów - podkreślił.